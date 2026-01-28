Тетяна Малкова розкрила гонорари акторів під час війни: "Навіть смішно, скільки ми отримуємо"

Тетяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Українська артистка Тетяна Малкова, яка раніше пояснила, чому в неї не склалась співоча кар'єра, розкрила гонорари акторів під час війни.

Знаменитість не приховує, що заробітки завжди були різні. Війна, звичайно ж, внесла свої корективи. Хоч конкретних сум Тетяна Малкова називати не стала, проте в інтерв'ю Oboz.ua дала зрозуміти, що це невеликі кошти. Проте, за словами акторки, на заробіток значно впливає вміння домовлятися і не боятися озвучувати свої умови.

"Акторські гонорари завжди були в усіх різні. І тут справа навіть не у війні. Звичайно, війна внесла корективи, та й коливання долара теж вплинули. Якщо переводити гонорари у долари, то іноді навіть смішно, скільки ми отримуємо. Але таке життя. Головне – вміти домовлятися, усвідомлювати свою цінність. Чесно говорити: "Готовий працювати за такі умови". Або приймати умови, які пропонують", - говорить артистка.

За словами Тетяни Малкової, з часом вона зрозуміла свою цінність і позбулась страху озвучувати свої умови. Артистка запевняє, що в професії йдуть одне одному на зустріч, коли розуміють, що їхня співпраця корисна.

"Щодо мене – я навчилася вести такі переговори, коли зрозуміла, що раніше часто себе знецінювала. Коли починаєш цінувати себе, змінюється і підхід до роботи, і ставлення інших. І знаєте, люди досить легко погоджуються на ваші умови, якщо обидві сторони розуміють, яку користь можуть одне одному принести", - підсумувала акторка.

