Тетяна Песик під час обстрілу Тернополя опинилась в епіцентрі вибухів: "Мене хвилею віднесло від дверей"

Тетяна Песик / © instagram.com/tanet_vip

Реклама

Відома українська акторка та гумористка Тетяна Песик опинилась в епіцентрі гучних вибухів.

Артистка мешкає в Тернополі. На жаль, 19 листопада російські окупанти атакували місто дронами та ракетами. Влучань не вдалось уникнути. Станом на 09:25 відомо про десятки постраждалих та дев'ятьох загиблих.

Тетяна Песик говорить, що обстріл справді був жахливий. Зокрема, вибухи та "прильоти" відбулися просто поруч із акторкою. Знаменитість говорить, що її вибуховою хвилею віднесло від дверей, а також вікна в квартирі всі повідкривались. Тетяна Песик запевнила, що з нею все гаразд, але вона не на жарт перелякалась.

Реклама

Допис Тетяни Песик / © instagram.com/tanet_vip

"Сказати, що я очманіла, то нічого не сказати. Біля мене всі "прильоти" сьогодні (19 листопада – прим. ред.). Поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна на диво цілі, але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе", - поділилась акторка.

Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat потрапив під ворожий обстріл у Дніпрі. Вибуховою хвилею зачепило потяг, яким музиканти повертались до Києва.