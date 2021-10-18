Тетяна Буланова назвала жінок, які стали жертвами сексдомагань, повіями

Вона вважає, що про це має бути соромно говорити.

Російська зірка Тетяна Буланова висловила свою позицію щодо жінок, які стали жертвами сексуальних домагань.

Співачка заявила, що про таке взагалі має бути соромно розповідати. Вона засуджує жінок, які про це публічно говорять та вважає їх повіями. Щоправда, співачка міркувала лише про зірок шоубізнесу.

Тетяна Буланова / instagram.com/buslya

"Взагалі, для мене слово харасмент - це соромно. Якщо ти став відомий і зараз раптом заявляєш, через що тобі довелося пройти заради кар'єри, хто ж ти тоді? Якщо мова про жінку, то це повія. Продалася, досягла бажаної мети і тепер вирішила без страху, розповісти, що хтось до неї чіплявся", - заявила Буланова у розмові з kp.ru.

Сама ж Тетяна говорить, що ніколи не була жертвою сексдомагань. Якби це колись сталось, то ніколи б про це не розповіла. Щоправда, вона говорить, що стикалася з емоційним насиллям з боку чоловіків.

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