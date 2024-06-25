Тетяна Лазарєва назвала причину розлучення з Шацом після 25 років шлюбу: "Брехні було багато"

Російська акторка Тетяна Лазарєва назвала причину розлучення з другим чоловіком, російським гумористом Михайлом Шацом.

Подружжя прожило в шлюбі близько 25 років. Утім, взимку цього року Лазарєва оголосила, що вони офіційно розлучилися. Як зізналась акторка, причиною цього стала зрада Шаца, після якої він її покинув.

"Тому що зрадив і покинув. Не обрав друга. Найбільше мені шкода, що в мене не стало такого близького друга. Він був найближчою для мене людиною, але друзі не брешуть, не обманюють", — зізналась артистка в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Тетяна Лазарєва та Михайло Шац / Фото: instagram.com/lazarevatut

Тетяна Лазарєва поділилася, що почуття до колишнього чоловіка в неї вже минули. Після розлучення їхні стосунки неабияк зіпсувалися. Артистка додала, що навіть не хоче продовжувати спілкування з Шацом після численної брехні.

"Я його не кохаю. Щоправда, у нас із ним дуже розладналися стосунки. І було багато чого, про що я, звісно, не розповім нікому, після чого я просто перестала йому повністю довіряти. Все, що б він мені не сказав, я цьому не вірю, бо брехні було надто багато за ці роки. Навіщо мені така людина?" – додала знаменитість.

Тетяна Лазарєва та Михайло Шац / Фото: instagram.com/lazarevatut

Нині Тетяна Лазарєва не має жодних стосунків. Як пояснила акторка, вона насолоджується самотністю, тож не хоче починати нових романів: "Жодних чоловіків я поруч із собою не уявляю, бо хочу пожити сама".

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ганна Саліванчук зізналась, як переживає розлучення з чоловіком. Артистка також пояснила, чому припинила їхнє спілкування.

Як Анна Саліванчук переживає розлучення з колишнім чоловіком? – ЖВЛ представляє

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