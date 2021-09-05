Тетяна Лазарєва про заборону на російському ТБ: "Я не затребувана у своїй країни"

Тетяна Лазарєва про заборону на російському ТБ: "Я не затребувана у своїй країни"

Артистка вже 10 років безробітна.

Російська акторка та телеведуча Тетяна Лазарєва зізналася, як пережила свою заборону на російському телебаченні.

Так, у програмі "Світське життя" зірка зізналася, що їй складно пережити це. Вона досі непокоїться цим питання. Їй тяжко було усвідомити те, що вона більш не працює на телебаченні.

"Я хвилювалася через те, що я опинилася поза своєю професією. І в якийсь момент я почала розуміти, що окрім цього більше нічого не вмію робити. Я затребувана у своїй країни. І я досі через це переймаюся", - зізналася Тетяна.

Та, не дивлячись на те, що в артистка не може працювати в Росії, емігрувати до іншої країни вона не планує.

"Еміграція – це серйозне питання. Можна й далі жити в країні та кохати її. Хоча, якщо я коли-небудь надумаю емігрувати – це не значить, що я якимось чином зраджу свою країну", - поділилася акторка.

Зазначимо, що Тетяна Лазарєва активно бере участь в опозиційній діяльності Росії. Під час анексії Росією Криму та війни на сході України підтримала Україну. Однак, артистка стала безробітна. ЇЇ перестали запрошувати працювати на телебаченні.

Нагадаємо, у програмі "Світське життя" цікавими новинами поділилася й Дар’я Петрожицька. Акторка розповіла про своє майбутнє весілля.

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