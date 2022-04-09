Тетяна Лазарєва прокоментувала кар'єру Валерія Меладзе в Росії: "Все втратив"

Також акторка засудила тих, хто підтримує дії Путіна.

Російська акторка і телеведуча Тетяна Лазарєва прокоментувала висловлювання артистів РФ щодо війни в Україні.

Так, в програмі ЖВЛ знаменитість засудила тих, хто підтримує дії Путіна, зокрема Миколу Баскова та Олега Газманова. Вона зазначила, що першому складно все втрачати, а другий завжди за Путіна.

"Є ті, хто все підтримує. Такі завжди біля годівниць були улюбленцями. Коля Басков… Йому складно втрачати те, що має… З Газмановим усе зрозуміло, що він душею та тілом своїм пластичним виступає за Путіна", – розповіла гумористка.

Прокоментувала Тетяна і кар'єру співака Валерія Меладзе. Артист першим із російських артистів закликав зупинити війну, тому потрапив до "списку небажаних осіб" у Росії.

"Меладзе не мовчить і відповідно все втратив. Його одразу закрили. Улюбленого артиста всієї Росії, як і України, як і Грузії, не можна буде подивитись по телевізору та послухати по радіо. Касети, мабуть, слухатимуть, диски", – поділилася Лазарєва.

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