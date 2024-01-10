Тетяна Лазарєва прокоментувала поведінку скандальної Лоліти, з якою до війни дружила

Акторка говорить, що на початку повномасштабного російського вторгнення вони навіть були на зв'язку одна з одною.

Російська акторка Тетяна Лазарєва висловилася про скандальну співачка Лоліту Мілявську, з якою до початку повномасштабної війни в Україні приятелювала.

В інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки" Лазарєва зізналась, що, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, вони тоді були на зв'язку. Однак згодом їхнє спілкування припинилося. Лазарєва натякнула, що їхні погляди виявилися різними.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Подруга Лоліта Мілявська…На початку війни ми з нею були на зв'язку, бо її мама та донька були в Одесі. Тепер я навіть не знаю, чим це все закінчилося, бо ти розходишся з цими людьми, ти припиняєш спілкуватися, бо ти нічим не можеш допомогти. Якось Лоліта вийшла з цієї ситуації, якось вона, мабуть, вирішила свої питання", - прокоментувала акторка.

Також Лазарєва розповіла, що Лоліту нині в Росії активно скасовують. Це сталося після того, як співачка засвітилася на "голій вечірці" блогерки Насті Івлєєвої. За словами Лазарєвої, Мілявська могла б самостійно і набагато раніше потрапити під політику скасування, якщо б висловилася проти війни. Однак така ж доля її спіткала і без цього.

Лоліта Мілявська / Фото: скриншот з відео

"Образливо для неї, що її ось так от скасували зараз. Можна це було зробити самостійно і раніше", - зазначила акторка.

Нагадаємо, Лоліта Мілявська нині перебуває в Росії та мовчить про війну в Україні. За мовчазну підтримку російського вторгнення співачка 7 січня 2023 року потрапила під санкції від РНБО. Окрім того, СБУ заборонила в'їзд скандальній виконавиці на територію України, адже вона незаконно відвідувала анексований Росією Крим.

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