Тетяна Лазарєва прокоментувала поведінку скандальної Лоліти, з якою до війни дружила

Акторка говорить, що на початку повномасштабного російського вторгнення вони навіть були на зв'язку одна з одною.
Російська акторка Тетяна Лазарєва висловилася про скандальну співачка Лоліту Мілявську, з якою до початку повномасштабної війни в Україні приятелювала.
В інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки" Лазарєва зізналась, що, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, вони тоді були на зв'язку. Однак згодом їхнє спілкування припинилося. Лазарєва натякнула, що їхні погляди виявилися різними.
"Подруга Лоліта Мілявська…На початку війни ми з нею були на зв'язку, бо її мама та донька були в Одесі. Тепер я навіть не знаю, чим це все закінчилося, бо ти розходишся з цими людьми, ти припиняєш спілкуватися, бо ти нічим не можеш допомогти. Якось Лоліта вийшла з цієї ситуації, якось вона, мабуть, вирішила свої питання", - прокоментувала акторка.
Також Лазарєва розповіла, що Лоліту нині в Росії активно скасовують. Це сталося після того, як співачка засвітилася на "голій вечірці" блогерки Насті Івлєєвої. За словами Лазарєвої, Мілявська могла б самостійно і набагато раніше потрапити під політику скасування, якщо б висловилася проти війни. Однак така ж доля її спіткала і без цього.
"Образливо для неї, що її ось так от скасували зараз. Можна це було зробити самостійно і раніше", - зазначила акторка.
Нагадаємо, Лоліта Мілявська нині перебуває в Росії та мовчить про війну в Україні. За мовчазну підтримку російського вторгнення співачка 7 січня 2023 року потрапила під санкції від РНБО. Окрім того, СБУ заборонила в'їзд скандальній виконавиці на територію України, адже вона незаконно відвідувала анексований Росією Крим.
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