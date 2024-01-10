Тетяна Лазарєва шокувала, як в Росії ставляться до малозабезпечених: "Ти приречений"

Російська акторка Тетяна Лазарєва шокувала, як в країні-агресорці Росії ставляться до малозабезпечених.

Артистка в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки" поділилася, що коли почала займатися благодійністю, було здивована. Лазарєва помітила, що країні просто не потрібні соціально незахищені люди. За словами акторки, в РФ роблять все для того, аби малозабезпеченим доводилося виживати.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Замислюватися про те, що відбувається, я почала, коли зайнялася благодійністю. Я поставила собі запитання: "Яким чином ми вважаємо, що в нас сильна держава, тоді як сильна країна піклується про найслабших, це категорія соціально незахищених людей – інваліди, пенсіонери та діти". Як я прийшла до благодійності, я побачила, що до цих категорій байдуже ставлення. Вони вважаються непотрібними, нецікавими. Це настільки мене шокувало", - поділилася знаменитість.

Лазарєва говорить, що саме тоді почала розуміти, що в країні щось не так відбувається. Акторка вважає, що малозабезпечені люди не повинні виживати, навпаки – держава має їм допомагати. Однак, за словами акторки, Росія все робить навпаки.

Тетяна Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevatut

"Я почала замислюватися, хто винен в тому, що люди, які далеко живуть від Москви, в якихось маленьких містечках та селах, яких велика кількість в країні, люди виживають. Люди борються за своє життя. Якщо ти станеш інвалідом, то ти приречений та нікому непотрібен. Державі ти непотрібен. В Росії ти виживаєш. Я тоді почала про це замислюватися і зрозуміла, що в цій країні щось не так, чому найслабші не отримують захисту та допомоги", - зазначила артистка.

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