Тетяна Лазарєва закликала росіян виходити на мітинги: "Мир Україні, трибунал Путіну"

Російська ведуча та гумористка Тетяна Лазарєва, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну, закликала росіян виходити на мітинги.

Знаменитість закликає усіх тих росіян, які проти війни в Україні, виходити на акції протесту 12 червня у різних країнах.

До слова, гумористка не дарма обрала саме цю дату. 12 червня в РФ відзначатимуть День Росії, тож мітинги Лазарєва влаштовує на противагу тим акціям, які відбуватимуться у її країні.

"Я приблизно уявляю, хто вийде на організовані до Дня Росії акції усередині країни. Я на таке ніколи б не пішла. Та я не в Росії. Тому закликаю всіх, хто також як і я відданий своїй країні, любить її та бажає їй щастя та процвітання – виходити цього дня на міжнародну акцію в тому місті та в тій країні, де ви опинилися через війну", - сказала Лазарєва на тлі синьо-жовтого прапора.

Свій допис ведуча доповнила такими хештегами, як "Мир Україні", "Свобода Росії" та "Трибунал Путіну".

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