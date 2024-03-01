Тетяна Літвінова розсекретила суму заробітку і назвала, що їй приносить дохід під час війни

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова, яка нещодавно показалася у лікарні після операції, чесно зізналася, скільки заробляє щомісяця.

За словами ведучої, вона звикла підраховувати бюджет, щоб покривати свої потреби. Так, щомісяця Тетяна Літвінова заробляє близько п'яти тис доларів.

"Приблизно п'ять (тис. доларів - прим. ред.)", - зізналася знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тетяна Літвінова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Також кулінарна експертка зізналася, що всі ці гроші приносить їй робота над власним брендом у соцмережах і реклама. Окрім того, декілька місяців тому Тетяна стала власницею інтернет-магазину, де продає товари для кухні та дому.

"Діджитал мій, інтеграції рекламні… Я заробляю суто на цьому. Не можу сказати, що я себе позиціоную як лідер думок, але є деяка експертність. Нещодавно шукала, де б ще можна заробити, бо рекламні інтеграції непостійні у країні, яка воює, – відкрила інтернет-магазин. Там у мене є девайси, побутова техніка, безліч речей, необхідних саме на кухні, дому, побуту. Йому тільки два-три місяці, ще навчаюся", - пояснила Літвінова.

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Літвінова перенесла складну операцію з видалення новоутворень і ділилася, як минає її реабілітація.

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