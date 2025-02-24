Тетяна Песик нажахала фото з набряклими і почервонілими очима: "Це так пече, дуже боляче"

Відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик показалася з набряклими та почервонілими очима.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що її мучать проблеми зі здоров'ям. Зокрема, декілька днів тому в артистки почервоніли та набрякли очі. Знаменитості спочатку допомогли антибіотики та краплі. Однак симптоми повернулися. Тетяна Песик говорить, що очі неабияк печуть та болять.

Акторка зверталася за допомогою до лікарів, однак вони поки що не встановили причини почервоніння та набряку очей. Знаменитість здала аналізи, які мають пролити світло на ситуацію. Поки ж артистка впевнена, що таким чином її організм реагує на щось.

Тетяна Песик / Фото: instagram.com/tanet_vip

"Я не розумію, що це…Декілька днів тому воно проявилося, але краплі та антибіотики забрали…І ось декілька днів, і воно знову проявилося. Я не розумію, що це. Ми здали аналізи, я ще очікую аналізи. Дуже довго роблять…Що це так провокує в моєму організмі? Це так пече, наче опіки. Це дуже боляче. І це не косметичні засоби, це внутрішня реакція на щось. Мені зранку важко відкривати очі", - пожалілися акторка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич жалілася на проблеми зі здоров'ям. Знаменитість зізналась, що захворіла, та назвала свої симптоми.

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