Відома українська співачка рознесла зрадницю Регіну Тодоренко: "Забула, звідки вона"

Українська співачка Тетяна Піскарьова висловилася про зрадницьку позицію співачки та ведучої Регіни Тодоренко, яку знала особисто.

Так, виконавиця пригадала досвід роботи з Регіною на одному шоу в "Фабриці зірок". Тетяна каже, що тоді одеситка завжди проявляла найкращі риси. Зокрема, була цілеспрямованою. На її думку, це й посприяло початку її кар'єри в РФ.

"Вона така відкрита, гучна була, яскрава. Мені здається, що коли вона починала будувати якісь стосунки в Росії, то це було, по-перше, пов'язано з її цілеспрямованістю. Напевно, вона вважала, що Україна повинна підкоритися їй тільки після того, як вона підкорить російський шоубізнес, я так собі думаю", - розповіла Піскарьова в інтерв'ю РБК-Україна.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

До слова, під час повномасштабного вторгнення ведуча не покинула РФ, де живе від 2017 року. До того ж вона публічно не засудила війну на її батьківщині. Своєю чергою Тетяна розкритикувала таку позицію Тодоренко й припустила, що зрадниця мовчазно підтримує геноцид українців лише через гроші та статки.

"Я думаю, що це гроші. Я думаю, що це статус грошей. Вона вийшла заміж, знаєте, насолодилася, напевно, статками. Вона просто забула, звідки вона і що вона з себе уявляє, і звідки вона почала пити воду. А в той колодязь вона просто плює", - поділилася думкою українська зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також розповіла про своє ставлення до колеги та подруги Регіни Тодоренко.

Читайте також: