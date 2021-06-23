Тетяна Воржева у купальнику зачарувала шанувальників спокусливими рухами на камеру

Артистка поділилася пікантним відео.

Українська співачка Тетяна Воржева, яку вже встигли охрестити "українською Анджеліною Джолі", зачарувала прихильників звабливими формами.

Так, на своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася новим відео, де млосно позує на камеру у купальнику. Тетяна, наче кішка, спокусливо вигинає струнке тіло, закидає ніжку та бавиться з волоссям.

У дописі зірка поділилася з шанувальниками уривком з повісті Івана Тургенєва "Первая любовь":

"О молодість! Молодість! Тобі немає ні до чого справи, ти ніби маєш усі скарби всесвіту, навіть смуток тебе тішить, навіть печаль тобі личить, ти самовпевнена і зухвала, ти кажеш: я одна живу - дивіться! А у самої дні біжать і зникають без сліду і без ліку, і все в тобі зникає, як віск на сонці, як сніг... І, може бути, вся таємниця твоєї принади полягає не в можливості все зробити - а в можливості думати, що ти все зробиш...".

Нагадаємо, нещодавно, ще одна відома співачка, Ольга Цибульська у своєму фотоблогу поділилася пікантними світлинами з відпочинку. Артистка у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання