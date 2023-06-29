Тейген та Ледженд через 5 місяців після народження доньки знову стали батьками і показали сурогатну матір

Зіркове подружжя, модель Кріссі Тейген та співак Джон Ледженд активно втілюють у життя свою мрію стати багатодітними батьками.

Як відомо, всього лише п'ять місяців тому Тейген народила Ледженду третю дитину, доньку Есті Максін Стівенс. Як 28 червня Ледженд повідомив, що вчетверте став батьком.

На сторінці в Instagram виконавець опублікував кадр, де зображений разом з дружиною, яка тримає на руках крихітного сина. "Рен Олександр Стівенс, наше нове кохання", - підписав кадр Джон Ледженд.

Джон Ледженд з дітьми / Фото: instagram.com/johnlegend

Син Джона Ледженда і Кріссі Тейген / Фото: instagram.com/johnlegend

Своєю чергою, Кріссі Тейген підтвердила, що у них з Леджендом народився четвертий малюк і показала жінку, яка виносила їхнього сина:

"Ми зустріли Олександру, найнеймовірнішу, люблячу і жалісливу сурогатну матір, яку ми могли собі уявити. Я зрозуміла, що вона ідеально підходить нам, коли ми з нею поговорили. Була її другом, я хотіла, щоб наші діти грали, я хотіла повечеряти разом, я хотіла покласти голову їй на живіт і відчувати її гикавку та стусани, я хотіла, щоб вони були в нашому житті так довго, як дозволить час. Перший ембріон, який ми пробували з Алекс, не вижив, і я ніколи не забуду, як уперто вона боролася, щоб підготуватися до другого перенесення. Підкравшись до безпечної зони моєї власної вагітності, ми були у нестямі від радості, дізнавшись, що Олександра завагітніла маленьким хлопчиком", - розповіла Тейген.

Кріссі Тейген з сурогатною матір'ю / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Кріссі також повідомила, що її четвертий малюк народився 19 червня. А його друге ім'я він отримав на честь сурогатної матері - Рен Олександр Стівенс.

Джон Ледженд і Кріссі Тейген з дітьми / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Джон Ледженд і Кріссі Тейген з новонародженим сином / Фото: instagram.com/johnlegend

Нагадаємо, днями стало відомо, що невдовзі відбудеться поповнення у родині ведучої 1+1 Наталії Островської. Знаменитість повідомила, що вагітна первістком і показала знімок УЗД.

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