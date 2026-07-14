Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі здивували поповненням у родині: неочікувані подробиці

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Getty Images

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У сім’ї американської співачки Тейлор Свіфт і гравця американського футболу Тревіса Келсі відбулося поповнення, однак до дітей подружжя поки що не готове.

Останнім часом у Мережі дедалі частіше обговорюють плани знаменитого подружжя на майбутнє. За словами інсайдерів, закохані поки не поспішають ставати батьками. Близьке оточення пари стверджує, що співачку стримує занепокоєння щодо безпеки майбутніх дітей через надзвичайну публічність їхнього життя. Натомість зараз Тейлор і Тревіс вирішили подарувати свою турботу чотирилапому члену родини. Саме тому їхня сім’я стала більшою, переказує Page Six.

Тейлор Свіфт з коханим / © Associated Press

Днями папараці зафіксували Тревіса Келсі після прильоту приватним літаком із білим пухнастим цуциком. Саме ця поява викликала хвилю обговорень серед шанувальників. За чутками, песик міг стати різдвяним подарунком від Тейлор для чоловіка, який давно відомий своєю любов’ю до собак.

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Не дивно, що саме собака став новим членом їхньої родини. Якщо Свіфт уже багато років вважають однією з найвідоміших любительок котів у шоубізнесі, то Келсі завжди був відданим шанувальником собак. Раніше спортсмен мав двох улюбленців, однак після розриву з колишньою дівчиною вони залишилися жити з нею.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що весілля Тейлор Свіфт затьмарила трагедія. Зірка втратила близьку людину в день свята.

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