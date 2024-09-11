Тейлор Свіфт розсекретила, за кого голосуватиме на виборах у США, і майстерно покепкувала з Трампа

Американська співачка Тейлор Свіфт розсекретила, за кого віддасть свій голос на майбутніх виборах в США, та майстерно покепкувала з одного з кандидатів у президенти Дональда Трампа.

В Instagram артистка поділилася з підписниками, що дивилася дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Також зірка оголосила, що ретельно ознайомилася з предвиборчою програмою обох кандидатів. Тейлор Свіфт визначилася, за кого віддасть свій голос. Співачка поділилася, що голосуватиме за Камалу Гарріс й кандидата у віцепрезиденти від неї Тімоті Волза. За словами артистки, їй імпонує, що демократка відстоює права людей та робитиме це на пості президента. Окрім того, Свіфт переконана, що набагато краще, що країною править "спокій", а не "хаос", як це можливо за Трампа.

Дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс / Фото: Associated Press

"Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Камала Гарріс бореться за права і тому, я вважаю, потрібен воїн, щоб відстоювати їх. Я вважаю, що вона - талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос", - прокоментувала артистка.

Тейлор Свіфт зазначила, що вирішила публічно розповісти про свої наміри після того, як на сайті Дональда Трампа з'явилася інформація, згенерована штучним інтелектом (ШІ), де вона нібито підтримує саме його кандидатуру. Співачка запевняє, що це абсолютна брехня, яка її обурює.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

"Мені стало відомо, що на його сайті було розміщене повідомлення від "мене", згенероване штучним інтелектом, що "я" підтримую балотування Дональда Трампа в президенти. Це справді викликало у мене страхи щодо ШІ та небезпеки поширення дезінформації. Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо своїх фактичних планів на ці вибори як виборця. Найпростіший спосіб боротьби з дезінформацією – правда", - додала співачка.

Тейлор Свіфт не втрималася, аби не підколоти Дональда Трампа. Співачка опублікувала фото з кицькою та підписала своє повідомлення - "Тейлор Свіфт – бездітна жінка-коштаниця". Таким чином співачка висміяла заяву соратника Трампа Джея Ді Венса, який три роки тому зробив сексистську заяву про жінок, які не народжували, назвавши їх "бездітними кошатницями".

Тейлор Свіфт / Фото: instagram.com/taylorswift

Нагадаємо, раніше канадійська співачка Селін Діон звинувачувала Дональда Трампа у поширенні дезінформації. У своїй передвиборчій компанії політик використав без дозволу хіт виконавиці.

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