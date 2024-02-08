The HARDKISS випустили емоційний кліп, знятий у Києві: "Ох який нерв у пісні"

Гурт представив відео на композицію "Тільки там".

Український гурт The HARDKISS випустив новий кліп на емоційну композицію "Тільки там".

Як зазначили прихильники колективу, відео було зняте у найкращих традиціях The HARDKISS. У відео присутньо багато символізму. За словами фронтвумен гурту Юлії Саніної, кліп є певним щоденником історій, які вдалося зібрати за останні півроку.

Тут і кадри улюбленого Києва, епізоди репетицій та концертних мандрівок, особисті переживання та трансформації.

"Кліп - це щоденник емоцій, переживань. Там дуже багато кадрів, локацій. Ми знімали цей кліп багато часу для того, щоб передати різні моменти. Це мікрофільм, маленькі фільми, зібрані в один фільм, аби передати, що таке життя і з чого воно складається", - прокоментувала Саніна у "Сніданку з 1+1".

Також виконавиця порадила дослухати композицію до кінця, оскільки у кінцівці треку є важливе послання:

"У кінці пісні речитатив. Ми думали, як закінчити пісню, чи ще раз повторювати приспів. Але вирішили, що я маю сказати. Я проговорюю там дуже важливі слова, які, сподіваюсь, підтримають усіх", - сказала Саніна.

Своєю чергою шанувальники The HARDKISS зізналися, що трек викликав у них купу емоцій:

Ох який нерв в пісні. З відеорядом це просто мурахи… Кожен знаходить в пісні та кліпі, щось своє... Життєва пісня

Неймовірний кліп стільки локацій, образів. Все на найвищому рівні. Пісня дуже чуттєва, Юліє, дякую за таку прекрасну роботу

Сиджу у ванній, і ридаю. Діти стукають, а я не можу взяти себе в руки... Дякую, рідні… Ваш музичний інтелект, як завжди, безмежний

Нагадаємо, нещодавно у Мережі стали ширитися чутки про нібито розлучення Юлії Саніної з чоловіком, креативним продюсером The HARDKISS Валерієм Бебком. Саніна вже встигла прокоментувати ці чутки ТСН.ua

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