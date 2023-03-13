The Hardkiss випустив кліп у стилі ретро на рокверсію хіта Гайтани "Два вікна"

Український гурт The Hardkiss слідом за прем'єрою роккавера на хіт співачки Гайтани "Два вікна" представив і кліп до нього.

Режисером відео виступив креативний продюсер The Hardkiss Валерій "Вал" Бебко. У кліпі постають лише музиканти гурту та фронтвумен Юлія Саніна, яка з'явилася у відео в сорочці, що імітує забарвлення тигра та штанах із принтом зебри. Відео доповнюють візуальні ефекти.

Своєю чергою шанувальники The Hardkiss зізналися, що вони в захваті від рокверсії хіта Гайтани, але візуальний ряд викликав певні суперечки. Мовляв, від The Hardkiss фани очікували прориву. Своєю чергою Юлія Саніна пояснила, що цей кліп був задуманий під ретро. Таким чином музиканти віддали шану стилю, в якому знімали музичні відеороботи на початку 2000-х.

Співачку підтримали юзери: "зараз є такий тренд у TikTok. Пов: будь-який роккліп ранніх 2000-х. І там на відео те саме, що і тут", "мені дуже зайшов і кліп, і кавер. І дуже подобається, що група експериментує в різних жанрах як у музиці, так і в кліпах", "дуже крута задумка у кліпі".

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна стала однією з ведучих міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі, Велика Британія. Артистка поділилася, як проходила кастинг і своїми емоціями від прийдешньої події.

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