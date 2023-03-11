The Hardkiss випустив потужну рок-версію хіта Гайтани "Два вікна"

Український рок-гурт The Hardkiss потішив прихильників випуском музичної новинки.

На офіційному YouTube каналі колективу з'явилася їхня кавер-версія на хіт співачки Гайтани "Два вікна". The Hardkiss надали композиції більш потужного, рокового звучання.

До речі, вперше трек "Два вікна" у виконанні The Hardkiss пролунав 2020-го року на концерті до Дня Незалежності України. Тоді колектив виступив разом з Джамалою і разом з нею також виконав хіт зірки "1944" у новому аранжуванні.

Шанувальники The Hardkiss лишилися у захваті від рок-версії пісні: "Божественно! Кохання з першої ноти! На повторі весь день, я давно нічого не слухала!", "Нове улюблене виконання цієї пісні", "Яка хвиля позитиву мене поглинула. Стільки теплих спогадів з мирних, щасливих часів", "Крутий кавер! Круто, що кавер та оригінал пісні звучать взагалі по-різному!", "Вперше цю пісню почув на "Голосі країни", коли Гайтана її виконувала з учасником, але Юля додає багато чого від себе і це звучить на рівні з оригіналом".

Зазначимо, що пісня "Два вікна була написана Гайтаною і її тодішнім продюсером Едуардом Клімом. Композиція увійшла до третього студійного альбому Гайтани під назвою "Капли дождя", який вийшов 2007 року.

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