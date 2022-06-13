The Hardkiss виступить на одній сцені з Metallica задля допомоги Україні

22 червня у Празі український гурт The Hardkiss виступить на одній сцені з американським металгуртом Metallica.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна зізналася, що колектив планував зробити тур Європою, утім, війна змінила ці плани.

Тож музиканти поїхали до європейських країн, аби говорити про жахливу війну в Україні та давати благодійні концерти. І на одному заході, фестивалі Prague Rock, The Hardkiss виступатимуть на одній сцені разом із Metallica.

"Купуючи квитки на концерт Metallica пів року тому, чи знала я, що ми вийдемо із ними на одну сцену під українським прапором? Ми планували європейський тур, але чи думали ми, що він стане рупором, у який ми будемо кричати про війну в Україні на весь світ? Якийсь сюрреалістичний сон… Буду щаслива бачити ваші рідні очі на наших виступах", - поділилася Саніна.

Афіша виступів The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

До слова, у The Hardkiss також заплановані благодійні концерти у Градес-Кралове, Чехія, та у Польщі: Кракові, Познані, Вроцлаві та Варшаві.

Всі зібрані на концертах кошти будуть відправлені на допомогу українцям, які постраждали від війни, яку в Україні вороже розв’язала Росія.

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