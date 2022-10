The Rasmus потужно заспівали українською мовою – відео

Фінський колектив заспівав куплет хіта "In The Shadows Of Ukraine".

Культовий фінський гурт The Rasmus потужно заспівав українською мовою.

Зокрема, у пісні "In The Shadows Of Ukraine", яку фіни випустили разом з українським колективом, є куплет, який звучить українською. Музиканти зізнавалися, що ту частину співали з Kalush Orchestra.

У своєму TikTok артисти вирішили підтвердити свої слова та показали відео, як тренувалися співати українською, аби записати відповідний куплет.

"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" – йдеться в описі під роликом.

Інтернет-користувачі були приємно здивовані. Вони засипали музикантів компліментами та поділилися своїми враженнями від відео:

Я слухаю вас від 2000-х років...Я щаслива бути свідком цього моменту. Дякую! І велика повага вам друзі!

У мене мурахи по шкірі. Які ж вони класні

Ви неймовірні, вам дуже гарно вдається співати українською!

Зазначимо, минулої п'ятниці український гурт Kalush Orchestra випустив композицію, зроблену разом з фінським колективом The Rasmus. Музиканти записали спільну колаборацію на легендарну пісню "In The Shadows", яка у новій версії має назву "In The Shadows Of Ukraine".

