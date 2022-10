The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Німеччині

Фінський рок-колектив The Rasmus днями відіграв концерт в рамках європейського туру у місті Вісбаден, Німеччина.

Перш ніж виконати свій легендарний хіт In the Shadows соліст The Rasmus Лаурі Юленен зі сцени сказав, що хоче присвятити цю пісню Україні:

"Ми хочемо заспівати цю пісню сьогодні для України. Ви з нами?" – промовив Юленен.

Зала вибухнула гучними криками та оплесками на знак солідарності з музикантами, а потім активно підспівувала улюбленому колективу.

Як відомо, тиждень тому фінська рок-легенда The Rasmus та переможці "Євробачення-2022", український гурт KALUSH Orchestra об'єдналися у дует та представили нову версію знаменитого хіта фінів In the Shadows. У новій інтерпретації композиція вийшла під назвою "In The Shadows Of Ukraine". Зауважимо, що в мелодійній хоровій частині треку The Rasmus підспівує Kalush Orchestra українською мовою.

Ну а як The Rasmus співають українською, ви можете побачити у нашому матеріалі. До речі, за словами учасників The Rasmus їм було не важко вивчити українську частину треку, оскільки вимова українська та фінська чимось схожі.

