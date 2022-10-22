The Rasmus розповіли, де знімали кліп з Kalush Orchestra та заспівали українською у прямому ефірі

Культовий фінський гурт The Rasmus та український колектив Kalush Orchestra днями представили спільний трек "In The Shadows Of Ukraine" та кліп до нього.

Ця композиція є новою інтерпретацією легендарного хіта The Rasmus "In The Shadows". Сьогодні у телемарафоні "Єдині новини" The Rasmus та Kalush Orchestra розповіли, як тривала робота над зніманням кліпу.

Музиканти розповіли, що відео на пісню знімали у столиці Польщі, Варшаві і відзняли його за день. Уся знімальна команда була українці. Акторів Kalush Orchestra шукали через соцмережі, де давали оголошення про кастинг.

Учасники гурту Kalush Orchestra зізналися, що вони для себе відзначили, що оригінальна версія пісні The Rasmus "In The Shadows", на їхню думку, добре передає те, що відбувається в Україні в наш час. Тому й новій версії треку музиканти дали назву "In The Shadows Of Ukraine".

Своєю чергою, музиканти з The Rasmus зізналися, що були приголомшені красою національних українських костюмів, у яких актори з'являються у кліпі.

Зазначимо, що українську частину в "In The Shadows Of Ukraine" учасники The Rasmus виконують разом з Kalush Orchestra. Артисти зізналися, що їм було не важко її вивчити, оскільки вимова українська та фінська чимось схожі.

Музиканти The Rasmus також розповіли, як у Фінляндії відреагували на їхній дует з Kalush Orchestra:

"Ми отримали багато підтримки від фінів, наших фанів та друзів, родини. Люди кажуть, так добре що ви це зробили. Для нас це велика честь. Ми хочемо висловити любов Україні у цей момент. Це важливо для нас, мати зв'язок з вами, та з усіма людьми, які відчувають симпатію до українців", - сказали фінські музиканти.

Також вони пообіцяли, що після того, як Україна переможе у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія, вони обов'язково приїдуть до нашої країни, аби заспівати разом з Kalush Orchestra і зізналися, що дуже на це чекають.

Наостанок учасники The Rasmus трохи проспівали уривок з української частини пісні "In The Shadows Of Ukraine".

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