The Rasmus та Kalush Orchestra / скриншот з відео

The Rasmus та Kalush Orchestra заспівали разом Stefania та ошелешили фанів – відео

Учасники "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra та легендарні фінські рокзірки The Rasmus заспівали разом.

Колективи зустрілися під час офіційного відкриття музичного конкурсу, яке відбулося 8 травня у Турині.

За лаштунками вони виконали конкурсну пісню представників України Stefania, а також уривок із In the shadows.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Єврофани були у захопленні від такого дуету. Про це вони написали у коментарях під відео.

Якби у The Rasmus були сопілки в мелодії як тут, то вони перемогли б. Вони такого шарму додають...

The Rasmus співає українською - тепер я бачила все. Ні, не все, ще хай Україна переможе у війні!

Як круто вийшло! The Rasmus - один з моїх улюблених гуртів, і як же це приємно бачити таку класну від них підтримку!

Дякую, The Rasmus! це дійсно крута колаборація!!!

Завжди захоплювалась цим гуртом. Хоча мені вже 50. І навіть пощастило побувати на їхньому виступі у Тернополі. Тому ще більш приємно що Україну підтримують дійсно талановиті і розумні люди.

Нагадаємо, днями легендарний The Rasmus переспівав Stefania гурту Kalush Orchestra. На відео, яке з'явилося у Мережі, рокери їдуть в автівці та співають приспів українського хіта.

Як триває підготовка до "Євробачення – 2022"

Читайте також: