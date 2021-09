The Weeknd / instagram.com/theweeknd

The Weeknd відмовився від номінації на "Греммі-2022"

Артист виконав свою обіцянку.

Відомий канадійський співак The Weeknd, який раніше критикував премію "Греммі", вирішив відмовитися від номінації.

Артист торік звинувачував керівництво "Греммі" в корупції. Пізніше музикант виступив із заявою, що проти того, щоб його музика була представлена у номінаціях премій. І, схоже, він таки виконав свою обіцянку.

Як пише Hits Daily Double, лейбл Republic підтвердив, що артиста не висуватимуть на номінацію. Водночас він зараз працює над новим альбомом і вже встиг випустити першу пісню, яка отримала назву Take My Breath.

Зазначимо, 2020 року Американська академія звукозапису не номінувала The Weekend ні на одну статуетку. Хоча його альбом After Hours став бестселером, а деякі пісні займали перші рядки на світових музичних майданчиках. Крім того, його пісня Blinding Lights була в першій десятці Billboard Hot 100 цілий рік. В результаті такого рішення Американської компанії The Weekend звинуватив їх у корупції.

Нагадаємо, не так давно The Weeknd виступив у перерві Супербоулу - фінального матчу Національної футбольної ліги на стадіоні Raymond James Stadium в Тампі. Тоді ж співак влаштував видовищне шоу за сім мільйонів доларів.

