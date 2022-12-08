"Ти не один": Дорофєєва заспіває Щедрик у неочікуваному дуеті та розповість про святкування Різдва на Черкащині

Цього Різдва, 25 грудня, на каналах Групи 1+1 media телеглядачі побачать великий різдвяний проєкт під назвою "Ти не один".

Над великим різдвяним проєктом "Ти не один" працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas.

У музичному різдвяному проєкті виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу – волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів. У такий непростий для країни час учасники проєкту об'єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця.

Святкового вечора на телеглядачів очікує велика кількість сюрпризів і яскравих музичних колаборацій. Так, на сцену вийде тренерка вокального шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва в дуеті з молодою співачкою Лілу45. Її пісня під назвою "Восемь" завірусилася у соцмережах та за короткий час стала справжнім хітом. Зірки заспівають головну українську щедрівку, відому на весь світ – "Щедрик", якій в день знімання проєкту "Ти не один" виповнилось 100 років.

Дорофєєва поділилася історією, як вперше відкрила для себе справжнє автентичне українське Різдво. У дев'ять років Надя потрапила на святкування Різдва на Черкащині, ця поїздка змінила думку співачки про це свято назавжди.

"Коли мені було років дев'ять, ми з вітчимом поїхали зустрічати Різдво у село Веселий Кут – це Черкаська область. Тоді я дізналась, що означає це свято по-справжньому, з усіма його неповторними традиціями. Нас так тепло зустріли, що крізь роки я досі пам'ятаю цей день. Десь о 12 годині ми вже сіли за святковий стіл, потім йшли до сусідів, колядували, а ті нас пригощали, і так по колу. Ми пройшли все село, дарували подарунки одне одному, обіймалися, жартувати. Мрію знову хоч на день опинитися в такій атмосфері справжнього свята", – поділилася Дорофєєва.

Нагадаємо, проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову – кожен небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєкту СОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Над створенням проєкту працює команда 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем ATLAS. Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня на каналах Групи 1+1 media.

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