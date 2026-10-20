Тяжкохвора Крістіна Епплгейт шокувала, що їй встановили неправильний діагноз: від чого страждає акторка

Крістіна Епплгейт / © Associated Press

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Голлівудська акторка Крістіна Епплгейт, в якої 2021 року виявили невиліковну хворобу, шокувала, що їй поставили неправильний діагноз.

Про це 54-річна артистка розповіла на своєму подкасті MeSsy. Так, 2021 року знаменитість дізналась, що в неї розсіяний склероз, який є невиліковним. Однак виявилося, що цей діагноз був помилковим. Насправді ж у Крістіни Епплгейт немає розсіяного склерозу.

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«Лікарка зайшла до моєї кімнати і сказала: „Вітаю, у вас немає розсіяного склерозу“. Я була, так би мовити, зовсім нещаслива. Усі інші були такі щасливі», — пригадала акторка.

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Крістіна Епплгейт / © Associated Press

Рідні зірки Голлівуду відчули полегшення. Тим часом сама Крістіна Епплгейт дещо занепокоєна. Хоч у неї й немає розсіяного склерозу, однак проблеми зі здоров’ям нікуди не зникли. Тепер медики намагатимуться з’ясувати, від чого ж насправді страждає знаменитість і що впливає на її стан.

«Не буває, коли мені ставлять неправильний діагноз, а потім раптом мені стає краще. Мені не стало краще! Навіть гірше. Тож я знову опинилася на початку, коли не знаю, що зі мною відбувається. І мої лікарі з’ясовують, що відбувається від 2021 року, чому це сталося», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Олексій Комаровський розповів, що в нього діагностували онкологічне захворювання. Знаменитість вже зізнався, як виявив у себе рак на обличчі.

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