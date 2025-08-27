Тяжкохворого Брюса Вілліса поселили в окремому будинку: "Мозок його підводить"

Брюс Вілліс / © Associated Press

Дружина хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса розкрила нові подробиці про його стан.

Британська модель Емма Гемінг-Вілліс у спецвипуску ABC запевняє, що її чоловік загалом добре почувається, однак прогнози невтішні. Зокрема, мозок актора на тлі хвороби не працює належним чином, його мова зникла. Однак родина Вілліса не втрачає оптимізму. Вони навчилися спілкуватися з ним тактильно. Емма ділиться, що чоловік поки впізнає родину. Коли вони поруч, він почувається щасливим.

"Брюс загалом у чудовому стані здоров'я. Просто мозок його підводить. Мова зникає, і ми навчилися адаптуватися. У нас є спосіб спілкування з ним, який просто зовсім інший. Я знаю, що впізнає. Коли ми з ним, він сяє. Він тримає нас за руки. Ми цілуємо його. Ми обіймаємо його. Він відповідає взаємністю. Він цим захоплюється", - зізналась дружина артиста.

Однак обраниці Брюса Вілліса все ж таки довелося прийняти складне для неї рішення. Актор більше не живе з родиною – його поселили в окремому одноповерховому будинку, який обладнаний спеціально для його потреб. Там він перебуває під цілодобовим наглядом. Для дружини Вілліса це доволі болісне та складне рішення. Вона намагається якомога більше проводити час із чоловіком і щодня снідає з ним та вечеряє.

Хвороба Брюса Вілліса – що відомо

У березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс тяжкохворий. Спочатку вважалося, що актор страждає від афазії. Однак згодом виявилося, що в артиста гірший діагноз. Лікарі з'ясували, що у Вілліса лобово-скронева деменція. Від цієї хвороби ліків немає і вона швидко прогресує. У середньому пацієнти з такою недугою живуть від шести до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно дружина Брюса Вілліса розповіла, як дізналась про хворобу чоловіка. Також вона ділилася своїми переживаннями про стан коханого.