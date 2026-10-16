Тяжкохворий Олексій Залевський розповів про свій стан зараз та про перенесену операцію

Олексій Залевський / © instagram.com/zalevskiy_aleksey

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Відомий український дизайнер Олексій Залевський розповів про свій стан зараз.

2023 року у знаменитості діагностували некроз кісток. Дизайнер вже переніс першу операцію — йому пересадили кістковий мозок. Олексій Залевський на проєкті «Наодинці з Гламуром» чесно зізнається, що майже нічого не змінилось. Тим не менш, він продовжує лікування та чекає на наступні операції.

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«Живий, ходжу, як бачите. Поки в процесі… Зробив першу технічну операцію, ще чекаю на наступні операції. Майже все так і залишилось. Я в процесі лікування», — зізнався дизайнер Анні Севастьяновій.

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Також Олексій Залевський звернувся до українців. Річ у тім, що у дизайнера не було коштів на лікування, тож йому їх збирали. Знаменитість не приховує, що не вірив, що це взагалі можливо. Тим не менш, йому зібрали необхідну суму, завдяки чому дизайнер зміг розпочати лікування. Олексій Залевський неабияк вдячний всім небайдужим, які у скрутну хвилину допомогли йому.

Олексій Залевський / © instagram.com/zalevskiy_aleksey

«Дякую всім українцям, які допомогли мені зібрати на мою хворобу. Я щиро вдячний, я не очікував цього. Я навіть іноді плакав з цього приводу, бо я не повірив. Але це сталося, це було дійсно. Я дуже вдячний всім українцям, низький уклін вам. Я сподіваюся, що все таки одужаю і зроблю останні дві операції», — подякував дизайнер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

Зазначимо, 2023 року в Олексія Залевського діагностували некроз кісток — руйнування кісткової тканини з порушенням функції ураженого суглоба. Дизайнеру потрібна була термінова операція, інакше він би міг стати прикутим до ліжка. Знаменитість приховував свою хворобу, однак проговорився після інтерв’ю проєкту «Наодинці». Врешті, йому організували благодійний збір та допомогли знайти кошти на лікування.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська приголомшила зізнанням про три операції. Також артистка здивувала, як у цей тяжкий період «отримала ніж у спину» від близької людини.

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