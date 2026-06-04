Тяжкопоранений на війні Віктор Розовий перенесе операцію за кордоном: "У боротьбі за ходьбу"

Віктор Розовий / © скриншот з відео

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Український комік Віктор Розовий розповів про свою майбутню операцію за кордоном і зізнався, чи ходитиме після тяжкого поранення на фронті.

У березні 2024 року життя гумориста кардинально змінились. Комік дістав тяжке поранення під час служби на фронті, і його ледь врятували медики. Наразі Віктор Розовий перебуває на реабілітації, що триває два роки.

Гуморист говорить, що бореться за ліву руку та ходьбу. До слова, він користується кріслом колісним. Віктор в інтерв’ю на YouTube-каналі ISLND TV говорить, що на нього чекає операція за кордоном. Річ у тім, що повноцінній реабілітації гумориста заважає спастичність. Тож, медики за кордоном намагатимуться позбутися цього.

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«На мене чекають ще операції. От зараз, терміни не знаю, бо маю їхати за кордон. Оцей стан, постійно по лікарнях та реабілітаційних центрах, постійно демотивує. Ти постійно перебуваєш у боротьбі за ходьбу і за ліву руку. Мають утворитися нові нейронні зв’язки. Рух з’являється. Якщо рух з’явився, то він нікуди не зникне. Але треба посилювати силу м’язів. За кордон поїду, щоб забрати спастичність, що заважає реабілітації, ходьбі», — ділиться гуморист.

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor.rozoviy

Віктор Розовий не береться давати собі прогнози, коли його стан відновиться. Комік розуміє, що його реабілітація буде тривалою, оскільки поранення було серйозним. Проте він сподівається, що після операції його процес відновлення покращиться. Якщо лікарям вдасться позбутися спастичності, то Розовий зможе краще ходити. Наразі без крісла колісного шоумен може рухатися на короткі відстані і за довгий період часу.

«Лікарі кажуть, що цим всім треба займатися. Але я знаю елементи, які мені заважають для ходьби, наприклад. Ось ця спастичність дуже заважає мені. Мені кололи в хребет препарат і після того я йшов. Я й зараз ходжу, але це не є функціональна ходьба. Я ходжу 23 метри за шість хвилин, а функціональна ходьба — це 50 метрів за хвилину», — поділився шоумен.

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