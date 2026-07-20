"Тіло як у 18-річної": відома співачка в топі і лосинах блиснула стрункою фігурою і розкрила секрет

Оксана Vояж

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Українська співачка Оксана Vояж захопила шанувальників новими кадрами з тренажерної зали, де продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру.

Артистка ефектно крутила обруч у яскравому спортивному костюмі, а в дописі до ролика лаконічно зазначила: «Тіло слухає обруч, а душа — „Водограй“». Публікація швидко зібрала багато схвальних коментарів. Підписники не приховували захоплення фізичною формою співачки, називаючи її «неперевершеною».

Як зізнавалася Vояж раніше, підтримувати форму їй допомагають регулярні тренування. До спортивної зали артистка ходить тричі на тиждень, а якщо через щільний графік не встигає, займається вдома. Особливу увагу співачка приділяє і харчуванню. Якщо попереду тренування, вона відкладає сніданок до його завершення.

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Оксана Vояж

«Після спорту я зазвичай їм яйця, сир або кисломолочний сир із великим овочевим салатом. Інколи готую смузі з бананом, молоком або йогуртом, додаю сир і трохи натурального меду», — ділилася артистка.

Водночас Оксана чесно зізнається, що любові до спорту так і не відчула. За словами артистки, поштовхом до кардинальних змін стала відверта розмова з чоловіком багато років тому. Саме тоді вона вирішила серйозно зайнятися собою й відтоді регулярно працює над своєю фізичною формою.

«Я не люблю спорт. Люблю його результат. Але розумію, що красиве тіло саме собою не з’явиться. Якщо не можу піти до залу, займаюся вдома. Головне — не шукати виправдань», — сказала Vояж.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункості. Також артистка зізналась, якої дієти дотримується.

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