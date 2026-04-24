Тіматі опинився під санкціями ЄС через підтримку війни в Україні: путініст лайкою почав виправдовуватися

Тіматі

Російський репер Тіматі, справжнє ім'я якого Тимур Юнусов, поплатився за свою позицію щодо війни в Україні.

ЄС запровадив санкції проти співака-путініста, про що повідомляється в офіційному документі. Таким чином скандального виконавця покарали за підтримку війни та активну участь у пропагандистських заходах. Відтепер Тіматі закритий шлях до країн Європейського Союзу, він навіть транзитом не зможе через них проїжджати. Також активи репера у ЄС заблокують.

"Тіматі підтримує дії чи політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, або стабільності чи безпеці в Україні", - йдеться в офіційному документі.

Тіматі вже й навіть відреагував на запроваджені проти нього санкції. Він різко почав виправдовуватися. Щоправда, не через свою позицію, а перед владою РФ. Скандальний співак видав, що у нього ніколи не було нерухомості та активів в ЄС.

"На відміну від багатьох чиновників, у мене немає і ніколи не було нерухомості за кордоном і банківських рахунків в ЄС. Тому на 20-й пакет санкцій мені пох", - видав путініст.

Зазначимо, Тіматі ще до початку повномасштабної війни підтримував загарбницькі дії російської влади. Артист виступав за анексію Криму, при цьому активно брав участь у пропагандистських заходах. Злочини окупантів на українських землях не змінили його позиції. Він й надалі підтримує війну та окупацію України. Ба більше, путініст видавав, що й сам готовий взяти до рук зброю. Проти співака запроваджена низка санкцій. Зокрема, він перебуває в санкційному списку України, а також Латвії.

Нагадаємо, раніше співак-путініст Микола Басков поплатився за позицію під час війни в Україні. СБУ та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили йому про підозру.