Тіматі закрутив роман з українкою: фото Саші Доні до пластики

Тіматі закрутив роман з українкою: фото Саші Доні до пластики

Раніше модель була брюнеткою.

Днями стало відомо, що російський репер Тіматі зустрічається з українкою, моделлю Сашою Доні.

Роман зірки з новою пасією розсекретили фанати, які вирахували парочку по фото з відпочинку в Греції – з манікюру дівчини та панамки виконавця.

Саша Доні / instagram.com/sashadony

Саша має "лялькову" зовнішність: пухкі губи, маленький носик, пишний бюст та довге біляве волосся. Тож, фани почали шукати, яка ж натуральна краса Доні. Telegram-канал YOBAJUR опублікував фотоколаж зі знімками моделі до пластики.

Саша Доні до та після пластики

На фото "до" у Саші більший ніс і тонші губи. Також раніше модель була брюнеткою.

У коментарях юзери пишуть, що Доні тепер схожа на Олю Бузову.

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Нагадаємо, не так давно Тіматі "набрехав" про закриття "Холостяка" та обурив фанів. Користувачі не оцінили таку поведінку репера.

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