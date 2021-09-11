Тіматі закрутив роман з українкою: фото Саші Доні до пластики

Раніше модель була брюнеткою.
Днями стало відомо, що російський репер Тіматі зустрічається з українкою, моделлю Сашою Доні.
Роман зірки з новою пасією розсекретили фанати, які вирахували парочку по фото з відпочинку в Греції – з манікюру дівчини та панамки виконавця.
Саша має "лялькову" зовнішність: пухкі губи, маленький носик, пишний бюст та довге біляве волосся. Тож, фани почали шукати, яка ж натуральна краса Доні. Telegram-канал YOBAJUR опублікував фотоколаж зі знімками моделі до пластики.
На фото "до" у Саші більший ніс і тонші губи. Також раніше модель була брюнеткою.
У коментарях юзери пишуть, що Доні тепер схожа на Олю Бузову.
- Оля Бузова на максималках
- Це три різні людини
- Рецепт: губки зробимо, носик зробимо, кулі вставимо і шліфанем фейстюном і вуаля – страва готова
Нагадаємо, не так давно Тіматі "набрехав" про закриття "Холостяка" та обурив фанів. Користувачі не оцінили таку поведінку репера.