Тімоті Шаламе опинився в центрі глузувань на "Оскарі-2026": що розсмішило Голлівуд

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Голлівудський актор Тімоті Шаламе опинився в центрі гучного обговорення після провалу на «Оскарі-2026», де його публічно висміяли зі сцени.

Церемонія «Оскар-2026», яка мала стати святом для актора, обернулася для нього серією ніякових моментів, як повідомляє Mirror. Актор претендував на нагороду за роль у фільмі «Марті Супрім. Геній комбінацій», однак залишився без статуетки. Уже на початку шоу стало помітно, що вечір складається не на його користь — камери не раз ловили його розгублену реакцію та напружену поведінку в залі.

«Сьогодні охорона посилена як ніколи. Нам повідомили про можливі атаки як з боку оперної, так і балетної спільнот», — пролунало зі сцени.

Саме з цього жарту ведучого Конана О’Браєна і почалася хвиля кепкування. Камера одразу показала Шаламе, який ніяково крутився у кріслі й мав вигляд такий, ніби хотів провалитися крізь землю.

Причиною стали не лише жарти, а й попередня критика на адресу актора через його скандальну фразу про те, що «балет нікого не цікавить»:

«Ми віримо, що мистецтво може змінювати душі людей. Можливо, для цього потрібно десять років, але ми можемо змінювати суспільство через мистецтво, креативність, театр і балет».

Пізніше до іронії долучився й режисер Александр Сінгх, фактично відповівши актору зі сцени. Зрештою вечір, який мав стати тріумфальним для Шаламе, перетворився на справжній тест на витримку.

Нагадаємо, нещодавно вусатий Леонардо Ді Капріо знову став головним об'єктом мемів — з чого також жартували зірки на «Оскарі-2026».