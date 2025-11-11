Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Американська модель та підприємиця Кайлі Дженнер та актор Тімоті Шаламе вирішили розійтися після приблизно двох із половиною років стосунків.

Чутки про розрив посилилися після гучного святкування 70-річчя Кріс Дженнер у розкішному маєтку Джеффа Безоса в Беверлі-Гіллз, як пише Daily Mail. На вечірці були помічені Бейонсе та Джей-Зі, принц Гаррі з Меган Маркл, Джастін і Гейлі Бібер. Проте Тімоті Шаламе там не було, а Кайлі, за словами очевидців, мала самотній вигляд.

Джерела повідомляють, що хоча такі ситуації вже траплялися раніше, Кайлі була до нестями закохана в актора та сподівалася на примирення. Інші інсайдери додають, що напруженість у стосунках зростала через графік Тімоті, який часто зайнятий зніманнями. Кайлі, зі свого боку, відчувала, що докладає більше зусиль для підтримки пари, ніж він.

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Ситуацію додатково загострило інтерв’ю Тімоті для Vogue, де актор відмовився коментувати роман із Кайлі, заявивши: «Я кажу це без страху. Мені просто немає чого сказати».

За словами джерел, така поведінка Шаламе дуже засмутила Дженнер: «Кайлі дуже засмутило те, як легковажно Тімоті відкинув це питання. Вона щиро вірила, що вони вже не мають наміру щось приховувати, і що він хотів би радіти їхнім стосункам, а не вдавати, що їх не існує».

Інсайдери зазначають, що Кайлі одночасно відчуває роздратування та шок, але на публіці намагається залишатися сильною, продовжуючи публікувати щасливі дописи у соцмережах. Також на думку ЗМІ, завершенню стосунків посприяли ставлення обох сторін: Кайлі намагалася підтримувати контакт та подорожувала, щоб бути поруч із Тімоті, а він рідко відповідав взаємністю.

До слова, пара почала зустрічатися навесні 2023 року. Хоча вони рідко публічно демонстрували стосунки, декілька разів з’являлися разом на світських заходах.

