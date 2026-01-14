Тімоті Шаламе розлютив зверненням до українців: що сказав актор

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Реклама

Американський актор французького походження Тімоті Шаламе обурив зверненням до українців.

Так, 15 січня в український прокат виходить стрічка "Марті Супрім. Геній комбінацій", де артист грає одну з головних ролей. На платформі United 24 з'явився ролик з нагоди цього. На відео ведуча вказала Тімоті Шаламе, що фільм буде доступний для перегляду в Україні. Тож, вона попросила зробити якесь послання до української аудиторії.

На що Тімоті Шаламе видав, що вдячний всім, хто в Києві подивився цей фільм. При цьому, актор почав відвертати камеру до ведучої зі словами, що "вони хочуть бачити тебе", коли ж та сказала протилежне, то артист попрощався та пішов.

Реклама

Відео вже з'явилось в соціальних мережах United 24 і встигло обурити українців. У коментарях зазначають, що Тімоті Шаламе просто байдуже. Тим часом відео з актором закликають видалити.

Може, краще видаліть це відео?

Так, йому дійсно все одно!

Таке відчуття, що ми живемо в різних Всесвітах…

Нагадаємо, нещодавно зірка "Євробачення-2024" Bambie Thug неабияк обурила українців. Ірландська співачка видала цинічну заяву про концерт у РФ та звернулась до росіян.