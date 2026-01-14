ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
854
Час на прочитання
1 хв

Тімоті Шаламе розлютив зверненням до українців: що сказав актор

Зірку Голлівуду розкритикували через байдужість.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Американський актор французького походження Тімоті Шаламе обурив зверненням до українців.

Так, 15 січня в український прокат виходить стрічка "Марті Супрім. Геній комбінацій", де артист грає одну з головних ролей. На платформі United 24 з'явився ролик з нагоди цього. На відео ведуча вказала Тімоті Шаламе, що фільм буде доступний для перегляду в Україні. Тож, вона попросила зробити якесь послання до української аудиторії.

На що Тімоті Шаламе видав, що вдячний всім, хто в Києві подивився цей фільм. При цьому, актор почав відвертати камеру до ведучої зі словами, що "вони хочуть бачити тебе", коли ж та сказала протилежне, то артист попрощався та пішов.

Відео вже з'явилось в соціальних мережах United 24 і встигло обурити українців. У коментарях зазначають, що Тімоті Шаламе просто байдуже. Тим часом відео з актором закликають видалити.

  • Може, краще видаліть це відео?

  • Так, йому дійсно все одно!

  • Таке відчуття, що ми живемо в різних Всесвітах…

Нагадаємо, нещодавно зірка "Євробачення-2024" Bambie Thug неабияк обурила українців. Ірландська співачка видала цинічну заяву про концерт у РФ та звернулась до росіян.

Дата публікації
Кількість переглядів
854
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie