Ведучий "ЖВЛ представляє" на каналі "1+1 Україна" Тимур Мірошниченко отримав престижну нагороду "Тато року 2023".

Урочиста церемонія вручення всеукраїнської премії відбулася у Києві 5 листопада. Переможців обирали у восьми номінаціях. Цього року шоумен отримав спеціальну премію "Тато року" – вибір редакції. Організатори розповіли, що нагородили Тимура, тому що він своїм прикладом показує та надихає багатьох батьків на усиновлення дитини.

"Надзвичайно приємно отримати цю нагороду. Величезне дякую за вибір. Я думаю, що ця нагорода присвячується всім татам, які вже давно зрозуміли, що між мамою і татом немає жодної різниці для дитини, першою чергою. Тому ми маємо вміти все, любити безмежно і цінувати. Дякую!" – прокоментував свою перемогу ведучий.

Тимур Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Сам Тимур Мірошниченко не зміг бути присутнім на церемонії, тож нагороду вручили його дружині Інні. Вона зазначила, що неабияк вдячна за таку увагу. Також Інна розповіла, що вони вже на шляху до усиновлення другої дитини. Окрім того, дружина ведучого неочікувано заявила, що вони хочуть, аби в їхній сім'ї було шестеро дітей.

"Я дуже вдячна за увагу до моєї сім’ї, до мого чоловіка. Якби не такий чоловік як Тимур, я, напевно, і про першу дитину б не подумала. У нас зараз троє і ми йдемо на четверту дитину. На днях я сказала чоловіку: "У нас буде шестеро дітей". Він запитав, чи зараз вже купувати автобус, чи пізніше. Коли поруч такий тато, жінка готова на все: народжувати, всиновлювати, любити, обіймати і дарувати тепло", - прокоментувала перемогу чоловіка Інна.

Інна Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Для ведучого це вже друга нагорода "Тато року" - першу він отримав 2021 року.

Зазначимо, Тимур Мірошниченко разом з дружиною виховує трьох дітей: 5-річну Мію, 3-річного Марка та 2-річного Марселя, якого пара всиновила влітку.

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