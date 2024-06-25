Тімур Мірошниченко поділився подробицями всиновлення другої дитини: "На фінішній прямій"

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко зізнався, на якому етапі всиновлення дитини він з дружиною Інною зараз перебуває.

За словами Тімура, вже зовсім скоро їхня родина стане більшою, адже вони вже майже налагодили всі бюрократичні нюанси. До того ж ведучий зізнався, що ще під час першого всиновлення Марселя вони з дружиною розраховували одразу на двох діток. Втім, не вийшло. Тож, подружжя наважилося вдруге проходити ті ж самі процеси, які тривали понад пів року.

"Коли ми ще вперше займалися всиновленням, подавали всі документи, ходили на курси, то ще тоді декларували бажання всиновити одразу двох дітей. Проте тоді тренери нам не дозволили, дозволили лише одну дитину. Тому нам довелося піти на друге коло. Вся ця процедура триває понад пів року й зараз ми вже на фінішній прямій", - розповів Тімур для ЖВЛ.

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Зазначимо, раніше Тімур ділився, що його родина вже має рекомендації щодо дитини, яка може бути всиновленою. Так, зіркове подружжя зможе опікуватися дівчинкою віком 8-10 років.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко зізнався, з якими труднощами зіткнувся під час всиновлення ще одного члена родини.

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