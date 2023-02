Тімур Мірошниченко поділився топ-5 романтичних пісень до Дня святого Валентина

Ведучий "Сніданку з 1+1", ЖВЛ та незмінний коментатор "Євробачення" від України Тімур Мірошниченко напередодні Дня святого Валентина поділився своїми улюбленими ліричними піснями, які звучали на сцені міжнародного конкурсу за останнє десятиліття.

Зокрема, знаменитість порадив закоханим обійняти свою другу половину, послухати його топ-5 романтичних пісень та обмінятися компліментами. Тим паче незабаром буде свято всіх закоханих – День святого Валентина.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Євробачення" славиться своїми баладами та романтичними композиціями. Майже щороку з'являється декілька шедеврів, які найкраще слухати в обіймах коханої людини. Ловіть мій топ-5, беріть свою половинку і 15 хвилин не випускайте його/її з ніжних, але міцних обіймів. А якщо цього року ви зі своєю рідною людиною не разом через війну, надішліть одну з цих пісень зі словами любові та підтримки. І задонатьте на ЗСУ аби пришвидшити нашу перемогу!", - прокоментував Тімур Мірошниченко.

1. The Common Linnets - Calm After The Storm (Нідерланди, 2014)

"Це одна з моїх улюблених пісень усіх часів. Вона стала саундтреком щонайменше декількох тисяч кілометрів за кермом. Але ідеальні умови такі: берег моря, захід сонця, легкий вітерець і голова коханої людини на плечі", - поділився Тімур.

2. Ieva Zasimauskaitė - When We're Old (Литва, 2018)

"Якщо заплющити очі, то в цій пісні можна розчинитися… Це неймовірна історія кохання крізь життя. Там є слова "I’m not afraid to grow old, if I have your hand to hold" ("Я не боюсь старіти, тримаючи твою руку"). Бажаю всім знайти того, кого хотілося б міцно тримати до останнього подиху", - прокоментував ведучий.

3. Duncan Laurence - Arcade (Нідерланди, 2019)

"По-перше, це єдина пісня в історії "Євробачення", яка була переможною два роки, а не один (бо 2020 року конкурс не відбувся через пандемію – ред. прим.). По-друге, це пісня про тугу. Тугу за коханням, за чимось, що може здатися недосяжним. І хоча слова пісні мінорні, вона про надію", - зазначив Мірошниченко.

4. Aram MP3 - Not Alone (Вірменія, 2014)

"What if it's all in one kiss that turns all seeds into trees" ("А раптом усього один поцілунок може перетворити насіння на дерева"). Це дуже крута балада з домішками дабстепу (так-так!). Сам виконавець рекомендує слухати цю пісню з заплющеними очима, відкритою душею, бо вона пробирає до найбільших глибин. Від себе додам: слухати з хорошим звуком! І звісно в обіймах", - порадив ведучий.

5. Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Португалія, 2017)

"Мені пощастило чути цю пісню наживо в момент тріумфу. Як зараз пам'ятаю, забитий вщент галасливий МВЦ у Києві вмить завмирає від першої секунди пісні. І ніби відлітає до іншого виміру, неземний. Де кожен може "любити за двох" (так перекладається назва пісні - прим. ред.). Розчиніться і ви в цій пісні вдвох зі своїм коханням", - зазначив Тімур.

Нагадаємо, цьогоріч "Євробачення" відбудеться у Великій Британії, у Ліверпулі 13 травня. Україна, як переможниця минулого року, 2023-го року виступатиме одразу у фіналі. Країну представлятиме гурт TVORCHI. До речі, букмекери вже оцінили шанс України на перемогу.

