Тімур Мірошниченко похизувався важливою нагородою, яку вручили його родині

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко похизувався важливою нагородою, яку отримав він з дружиною та дітьми.

У своєму Instagram шоумен повідомив, що вони стали "Родиною року". Мірошниченкам вже вручили відповідну нагороду – "Золоту грамоту" та статуетку, яка символічно зображена у вигляді двох долонь, що тримаються одна за одну.

"Така влучна форма! Дві руки – моя і Тімура. Стільки разів люди підходили і дякували за Марселя, за приклад, за все, що ми робимо. Це так розчулює, бо це шлях від серця", - прокоментувала дружина ведучого Інна.

Нагорода сім'ї Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Мірошниченки вже й встигли сфотографуватися зі своєю почесною нагородою. Щоправда, всім разом не вдалося, адже сини Марко та Марсель заснули. Та, як зазначила Інна, хоч знімок і з меншим складом, але у жодному разі не з меншим змістом.

"Родина року". Хотіли сфотографуватися всі разом, але поки доїхали, хлопці вже заснули, а чоловік через п'ять хвилин біжить на поїзд у відрядження. Тому зменшеним складом, але не зі зменшеним змістом! Дуже пишаємося! Велика честь для нас! Будемо тільки укріплювати свої позиції", - зазначила Інна.

Тімур Мірошниченко з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, раніше ми писали, як сім'я Тімура Мірошниченка прикрасила новорічну ялинку. До речі, названий син подружжя вперше у своєму житті наряджав святкове деревце. Також пропонуємо подивитися, які новорічні ялинки в інших зірок українського шоубізнесу.

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