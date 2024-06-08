Тімур Мірошниченко показав підрослу донечку та її випуск з садочку: "Ми лише кліпнули очима"

Ведучий з дружиною привітали Мію з важливою подією.

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна замилували фото, як минув випускний у садочку їхньої п'ятирічної донечки Мії.

Так, у фотоблогу щасливе подружжя поділилося, як випускниця виходила на сцену, та опублікувало архівні кадри зі щасливою Мією. Зокрема, Тімур та Інна зазначили, що час промайнув дуже швидко. Також на згадку родина зробила низку світлин на тлі прикрашеного подвір'я дитячого садочка.

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Ми лише кліпнули очима. Випускний у Мії!", - зворушили зіркові батьки.

На випускному дівчинці також вручили символічні подарунки. Зокрема, скляну статуетку й пам'ятний альбом з її фото та її виховательками.

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

У коментарях зіркові колеги та шанувальники родини Мірошниченків вже привітали випускницю й побажали щасливого майбутнього.

"Як же ми любимо цю крихітку" – Світлана Тарабарова

Чудова донечка-красуня. Чуйна дівчинка з глибокими очима та великим серцем. Нехай все, про що мріє ваша випускниця, обов'язково здійсниться

Красунечка. Нехай Міїні очі завжди горять цікавістю, а серце залишається таким же добрим

Тімур та Інна Мірошниченки на випускному доньки Мії / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно тренерка Аніта Луценко показала підрослу 8-річну доньку й публічно звернулася до неї з нагоди особливого свята.