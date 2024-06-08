Тімур Мірошниченко показав підрослу донечку та її випуск з садочку: "Ми лише кліпнули очима"

Ведучий з дружиною привітали Мію з важливою подією.
Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна замилували фото, як минув випускний у садочку їхньої п'ятирічної донечки Мії.
Так, у фотоблогу щасливе подружжя поділилося, як випускниця виходила на сцену, та опублікувало архівні кадри зі щасливою Мією. Зокрема, Тімур та Інна зазначили, що час промайнув дуже швидко. Також на згадку родина зробила низку світлин на тлі прикрашеного подвір'я дитячого садочка.
"Ми лише кліпнули очима. Випускний у Мії!", - зворушили зіркові батьки.
На випускному дівчинці також вручили символічні подарунки. Зокрема, скляну статуетку й пам'ятний альбом з її фото та її виховательками.
У коментарях зіркові колеги та шанувальники родини Мірошниченків вже привітали випускницю й побажали щасливого майбутнього.
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- Чудова донечка-красуня. Чуйна дівчинка з глибокими очима та великим серцем. Нехай все, про що мріє ваша випускниця, обов'язково здійсниться
- Красунечка. Нехай Міїні очі завжди горять цікавістю, а серце залишається таким же добрим
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