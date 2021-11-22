Тимур Мірошниченко разом з дружиною у Венеції / instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мірошниченко показав, як відпочивав з дружиною у Венеції

Тимур Мірошниченко показав, як відпочивав з дружиною у Венеції

Зірка замилував новими фото.

Ведучий шоу "Твій день" Тимур Мірошниченко полетів з дружиною відпочивати до Італії.

Так, зірка насолоджується мальовничими та милозвучними венеційськими вулицями. Зокрема, зірка вирішив показати своїм прихильникам частинку свого відпочинку. Тимур у своєму Instagram опублікував нові фото, на яких зображений разом зі своєю коханою.

Тимур Мірошниченко разом з дружиною у Венеції / instagram.com/timur.miroshnychenko

Зокрема, закохані влаштували прогулянку на гондолі. Також вони досліджували історичні вулиці міста та куштували різні смаколики. Також парочка влаштовувала романтичні фотосесії.

Тимур Мірошниченко разом з дружиною у Венеції / instagram.com/timur.miroshnychenko

"Як можна не закохатися в це місто. Куди не підеш, куди не повернеш – усюди неймовірно", - поділився своїми емоціями щасливий Тимур.

Звісно, місто неймовірно гарне та романтичне. Саме те, що потрібно закоханим для спільного та ніжного відпочинку.

Читайте також: