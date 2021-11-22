Тимур Мірошниченко показав, як відпочивав з дружиною у Венеції

Зірка замилував новими фото.
Ведучий шоу "Твій день" Тимур Мірошниченко полетів з дружиною відпочивати до Італії.
Так, зірка насолоджується мальовничими та милозвучними венеційськими вулицями. Зокрема, зірка вирішив показати своїм прихильникам частинку свого відпочинку. Тимур у своєму Instagram опублікував нові фото, на яких зображений разом зі своєю коханою.
Зокрема, закохані влаштували прогулянку на гондолі. Також вони досліджували історичні вулиці міста та куштували різні смаколики. Також парочка влаштовувала романтичні фотосесії.
"Як можна не закохатися в це місто. Куди не підеш, куди не повернеш – усюди неймовірно", - поділився своїми емоціями щасливий Тимур.
Звісно, місто неймовірно гарне та романтичне. Саме те, що потрібно закоханим для спільного та ніжного відпочинку.
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