Тімур Мірошниченко показався з пов'язкою на оці та налякав фанів виглядом свого обличчя

Ведучий показав сильний набряк ока.
Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Знаменитість з'явився у своїх сторіз в Instagram з накладеною анімованою піратською пов'язкою на обличчі і пожартував, що тепер він "пірат". Так Тімур запропонував здогадатися, що трапилося з його оком. Шанувальники почали робити власні припущення.
Через декілька годин ведучий показав своє обличчя без будь-яких масок. На зображенні видніється запалене око з набряклою повікою. А на тлі свого фото Мірошниченко розмістив здогадки його фанів. Зокрема, серед найпоширеніших відповідей можна побачити ячмінь, халязіон і кон'юнктивіт. Та дехто навіть написав, що причиною всьому могли стати діти.
Зрештою, знаменитість не став називати остаточну назву хвороби. Натомість його дружина, Інна Мірошниченко, показала коханого вже зі справжньою медичною пов'язкою на оці. І навіть встигла пожартувати над зовнішністю Тімура: "Вийшла заміж за пірата".
Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко розкрив подробиці усиновлення другої дитини і розповів про нові труднощі на шляху.
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