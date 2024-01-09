Тімур Мірошниченко показався з пов'язкою на оці та налякав фанів виглядом свого обличчя

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Знаменитість з'явився у своїх сторіз в Instagram з накладеною анімованою піратською пов'язкою на обличчі і пожартував, що тепер він "пірат". Так Тімур запропонував здогадатися, що трапилося з його оком. Шанувальники почали робити власні припущення.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Через декілька годин ведучий показав своє обличчя без будь-яких масок. На зображенні видніється запалене око з набряклою повікою. А на тлі свого фото Мірошниченко розмістив здогадки його фанів. Зокрема, серед найпоширеніших відповідей можна побачити ячмінь, халязіон і кон'юнктивіт. Та дехто навіть написав, що причиною всьому могли стати діти.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Зрештою, знаменитість не став називати остаточну назву хвороби. Натомість його дружина, Інна Мірошниченко, показала коханого вже зі справжньою медичною пов'язкою на оці. І навіть встигла пожартувати над зовнішністю Тімура: "Вийшла заміж за пірата".

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко розкрив подробиці усиновлення другої дитини і розповів про нові труднощі на шляху.

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