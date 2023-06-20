Тимур Мірошниченко показався зі своїм названим сином із дитбудинку: "Скоро ти будеш вдома"

Ведучий разом з дружиною майже щодня їздить до сина до Житомира.

Ведучий "ЖВЛ" Тимур Мірошниченко показався зі своїм названим сином у дитбудинку та поділився, коли нарешті він вже буде жити у його родині.

Кадр із 2-річним хлопчиком шоумен опублікував в Instagram-stories. Фото було зроблене у Житомирі, куди чи не щодня їздить Тимур із його дружиною Інною до їхнього сина. На знімку Мірошниченко сидів на підвіконні та тримав 2-річного хлопчика на руках, обережно обійнявши.

Ведучий зазначив, що ще зовсім трішки почекати, і їхній з Інною названий син нарешті житиме з ними.

Тимур Мірошниченко з сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Зовсім скоро ти будеш вдома", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, часто знімками із названим сином ділиться дружина Тимура – Інна. Вона поступово знайомить прихильників із хлопчиком та розповідає про його особливості. Раніше Інна ділилася, що купила їхньому сину нові речі, утім одяг, який підходить 9-місячним дітям, виявився на нього завеликим.

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