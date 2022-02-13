Тімур Мірошниченко пояснив, чому на нацвідборі заплутався у балах

Ситуацію також прокоментував і Ярослав Лодигін.

Вчора, 12 лютого, відбувся фінал національного відбору на "Євробачення-2022", перемогу на якому виборола співачка Alina Pash.

Втім, у прямому ефірі стався доволі неприємний інцидент. Під час оголошення результатів голосування, ведучі трохи заплутались у балах та збили з пантелику учасників. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Результати голосування / instagram.com/suspilne.eurovision

Тімур Мірошниченко вирішив пояснити, чому так сталося. Як говорить ведучий, він озвучив не ті результати через "редакторську помилку". Так, він отримав таблицю балів та почав їх оголошувати. Аж раптом у навушник з редакторської повідомили, що він озвучує не ті цифри.

"Результати голосування з конверта ми дійсно побачили лише на сцені. Який вигляд вони мають: це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат. Тобто цифри у кожній колонці розкидані, а не одна за одною. Але там усе зрозуміло. Я їх починаю озвучувати. 1 бал - Майкл Соул, 2 бали - Our Atlantic… І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали, і що 2 отримує Cloudless. Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки в редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять "йти за вухом". Тому я озвучую оцінки, які мені диктують", - написав у своєму Instagram Тімур.

Тімур Мірошниченко та Маша Єфросиніна / скріншот з відео

Втім, виявилося, що Мірошниченко озвучував спочатку правильні бали. Таблицю ж з результатами не показали у прямому ефірі, адже, коли виправляли результати, вона почала "зависати".

Результати голосування / скриншот з відео

"Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я "той йолоп, що 8 цифр не може озвучити", довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини. Шкода, що прекрасне свято музики і дійсно крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені", - додав Тімур.

Також ситуацію прокоментував й член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Він підтвердив слова ведучого. Дійсно сталася редакторська помилка. Також він додав, що плутанина у балах не стосувалася лідерів.

Результати голосування / instagram.com/suspilne.eurovision

"Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідерів, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю що це не буде секретом, скільки там проголосували", - прокоментував Лодигін.

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