Тімур Мірошниченко пояснив, чому на нацвідборі заплутався у балах

Ситуацію також прокоментував і Ярослав Лодигін.
Вчора, 12 лютого, відбувся фінал національного відбору на "Євробачення-2022", перемогу на якому виборола співачка Alina Pash.
Втім, у прямому ефірі стався доволі неприємний інцидент. Під час оголошення результатів голосування, ведучі трохи заплутались у балах та збили з пантелику учасників. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.
Тімур Мірошниченко вирішив пояснити, чому так сталося. Як говорить ведучий, він озвучив не ті результати через "редакторську помилку". Так, він отримав таблицю балів та почав їх оголошувати. Аж раптом у навушник з редакторської повідомили, що він озвучує не ті цифри.
"Результати голосування з конверта ми дійсно побачили лише на сцені. Який вигляд вони мають: це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат. Тобто цифри у кожній колонці розкидані, а не одна за одною. Але там усе зрозуміло. Я їх починаю озвучувати. 1 бал - Майкл Соул, 2 бали - Our Atlantic… І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали, і що 2 отримує Cloudless. Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки в редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять "йти за вухом". Тому я озвучую оцінки, які мені диктують", - написав у своєму Instagram Тімур.
Втім, виявилося, що Мірошниченко озвучував спочатку правильні бали. Таблицю ж з результатами не показали у прямому ефірі, адже, коли виправляли результати, вона почала "зависати".
"Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я "той йолоп, що 8 цифр не може озвучити", довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини. Шкода, що прекрасне свято музики і дійсно крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені", - додав Тімур.
Також ситуацію прокоментував й член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Він підтвердив слова ведучого. Дійсно сталася редакторська помилка. Також він додав, що плутанина у балах не стосувалася лідерів.
"Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідерів, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю що це не буде секретом, скільки там проголосували", - прокоментував Лодигін.
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