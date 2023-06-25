Тимур Мірошниченко пригадав перше знайомство з 2-річним названим сином у дитбудинку

Ведучий "ЖВЛ" Тимур Мірошниченко пригадав, як вони з дружиною Інною знайомилися з їхнім названим 2-річним сином.

Як поділився шоумен у програмі "Сніданок.Вихідний", вони тривалий час не могли знайти дитину. Зокрема, згідно з сертифікатом на усиновлення, який отримали Інна та Тимур, подружжя може усиновити лише одну дитину 1-4 років. Однак у районі, де живе пара, не було відповідних анкет.

Тимур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Нас поставили у чергу у нашому Дніпровському районі Києва. Ми прийшли до нашої служби, нам показали анкети дітей, які є в Дніпровському районі. Жодна дитина, яка є на обліку і має статус на всиновлення, не підійшла нам за критеріями, які нам прописали у висновку. Ми можемо всиновити одну дитину, хоча ми хотіли двох, віком від одного до чотирьох років. Інших дітей нам не показували", - розповів ведучий.

Дружина Тимура на цьому не зупинилася. Вона телефонувала до різних дитбудинків України, однак у відповідь чула – дітей немає. Врешті, анкету їхнього сина Інна помітила на сайті Мінсоцполітики.

Тимур Мірошниченко із сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Першого ж дня, коли ми отримали статус на всиновлення, вона телефонувала до всіх областей, районів нашої країни. Найстрашніше, що вона чула, - дітей немає. Далі – це сайт Мінсоцполітики, де є анкети дітей на всиновлення. Вона телефонувала щодо кожної анкети. В один із днів пошуку з'явилася нова анкета. Вона одразу зателефонувала і почула: "Так, актуальна". Через п'ять хвилин ми вже сиділи в авто і їхали до Житомира", - пригадав Тимур.

За словами Мірошниченка, у Житомирі пішли їм на зустріч. На роботу вийшли лікар та юрисконсульт. Всі разом вони пішли знайомитися з 2-річним хлопчиком.

Тимур Мірошниченко з сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Приїжджаємо до дитячого будинку. Юрисконсульт має зачитати всю інформацію, яка є, з точки зору закону. Лікар закладу має зачитати всі діагнози. Ми кажемо: "Давайте вже знайомитися". Ми познайомилися з дитинкою, з нашим сином", - розповів Тимур.

Нагадаємо, 22 червня відбувся суд, де Тимуру Мірошниченку з дружиною дозволили усиновити 2-річного хлопчика. Однак рішення набуде законності лише через місяць. Саме у липні подружжя офіційно стане багатодітними батьками.

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