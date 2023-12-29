Тімур Мірошниченко про складнощі в усиновленні другої дитини: "Нічого кардинально не змінюється"

Ведучий зазначив, що система як не хотіла, щоб діти отримували свої родини, так і не хоче.

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко розповів про нові складнощі в усиновленні другої дитини.

Ведучий пояснив, чому в Україні і досі величезні черги з охочих всиновити, а в дитбудинках повно дітей.

У Тімура та Інни Мірошниченків є величезне бажання всиновити другу дитину, тому не марнуючи часу, вони знову подали документи до відповідних органів. Засловами Мірошниченка, його дружина, яка цього разу буде сама проходити всі етапи всиновлення, поки що навіть не отримала запрошення на навчання.

"Величезна черга з охочих, і я вважаю, що це дуже класний результат 2023 року - черги стали більшими. З іншого боку - погано те, що система не реагує на запит. Це те, про що ми вже неодноразово говорили. На жаль, нічого поки кардинально не змінюється і система як не хотіла, щоб діти отримували свої родини, так і не хоче. Ця "машина" багато років працювала не в інтересах дитини, і для того, щоб привести її до ладу, потрібно багато часу", - розповів ведучий в інтерв’ю сайту 1+1.

Тімур Мірошниченко з родиною

Також зірковий батько похвалився успіхами названого сина Марселя, якого вони з дружиною всиновили влітку цього року:

"Досягнення відбуваються практично щодня. Коли ми його забрали, він взагалі не усміхався, дивився вниз, нічого не жував, нічого не говорив… Сьогодні це вже нормальна маленька дитина, яка вміє жувати, яка сміється і яка бешкетує. Багато пропущених моментів у розвитку ми зараз пропрацьовуємо, і вони потроху дають свої результати. Він говорить поки що єдине слово "мама", - поділився Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з названим сином Марселем

Також ведучий розповів, що наступного року названому сину доведеться зробити ще декілька планових операцій, після чого буде зрозуміло, як діяти далі і чи потрібно ще лікування в майбутньому.

Мірошниченко поділився і різдвяно-новорічними традиціями у своїй сім'ї. До речі, старші діти Мія та Марко не вірять вже в діда мороза і вважають його зрадником:

"Діти чудово розуміють, що діда мороза не існує, є святий Миколай та Санта Клаус. Їм поки що важко пояснити, що Миколай та Санта, за великим рахунком, теж одна й та сама людина, але нехай у них буде два своїх супергерої. Діти вже отримали свої подарунки 6 грудня та 25 грудня. У будь-якому разі, хтось щось подарує і на Новий рік, бо це все ж теж час подарунків. Нещодавно діти просто до істерики довели, коли прийшли із садочка. Вони сказали: "Ми знаємо, що дід мороз насправді - зрадник. Він раніше був, а потім виявилось, що він російський". Вони розуміють, що все російське нічого хорошого із собою не несе", - поділився Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з родиною

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка Інна довела прихильників до сліз відео з їхнім названим сином Марселем. Вона показала, як за півроку у їхній родині змінився маленький Марсель.

Читайте також: