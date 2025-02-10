Тімур Мірошниченко разом із 3-річним сином потрапив до лікарні пізно ввечері

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко пізно ввечері відвіз 3-річного сина Марселя до лікарні.

Про це він розповів в Instagram-stories та опублікував фото з київського "Охматдиту". Марселеві терміново був необхідний огляд лікарів. У подробиці шоумен не вдавався, але, схоже, хлопчик травмувався. Тімур Мірошниченко поділився, що в сина підозра на перелом носа. Тож, йому зробили рентген.

Син Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Лікар заспокоював ведучого, що в такому ранньому віці тяжко зламати ніс. Однак через набряк у Марселя це було складно виявити. Тож, медики поки що не виключають перелом носа. Тімур Мірошниченко не став розкривати більше подробиць.

Сину Тімура Мірошниченка зробили рентген / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Як сказав лікар: "У такому віці складно зламати ніс". Але, можливо, цьому пану це вдалося. А може й ні. Через набряк нічого не зрозуміло. Повернемося за декілька днів", - поділився шоумен.

Син Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розповідала про проблеми з зором в їхньої старшої доньки. Ангеліна погано бачить, а лікарі не могли встановити причину. Подружжя відвезло дівчинку на прийому до лікаря в Івано-Франківську. Наразі вони розпочали новий курс лікування, який може допомогти.

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