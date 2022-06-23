Тімур Мірошниченко разом з дружиною вирішив усиновити дитину: "Морально ми готові"

Ведучий 1+1 Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною вирішив усиновити дитину.

Як зізнався знаменитість, що ще до війни у них були такі плани.

Утім, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, закохані зрозуміли, що вони готові до цього.

"Ми почали говорити про усиновлення так, наче ми це вже узгодили. Ми навіть не обговорювали це питання. Просто почали говорити у такому ключі, ніби це вже доконаний факт. Це наше рішення", - розповів ведучий в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Інна та Тімур розповіли, що розуміють, що це нелегкий крок. Утім, вони переконані, що впораються з вихованням дитини, адже морально до цього готові.

Тімур Мірошниченко з дружиною

"Діти з дитячого будинку – дуже різні. Якщо вони травмовані, а ми не можемо знати, яке життя було до знайомства з нами, нам із цим працювати і нам нести цей хрест. До цього потрібно бути готовим, щоб це не було якимось сюрпризом. Морально ми готові до того, що це буде випробування", - розповіла дружина Тімура.

До слова, подружжя поки не знають, коли саме вони зможуть подарувати дитині сім'ю. Вони сподіваються, що це станеться за рік чи два. Поки Інна та Тімур не знають, кого саме хочуть: чи хлопчика, чи дівчинку. Утім, говорять, що будуть усиновлювати дитину за покликом серця.

"Це однозначно від серця, ти ж не можеш собі напланувати. Ти ж не прийдеш і не скажеш: "Покажіть усіх". Це ж трохи інша історія. Тут треба конект відчути. Він може бути відчутним лише при живій зустрічі. Коли відчуємо, що це наша дитина, тоді будемо усиновлювати", - додав Тімур.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Зазначимо, Тімур Мірошниченко від 2018 року живе у шлюбі з Інною Рудник. Разом вони виховують двох дітей: доньку та сина.

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