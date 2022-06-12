Тімур Мірошниченко розчулив до сліз зустріччю з родиною після тривалої розлуки

Тімур Мірошниченко розчулив до сліз зустріччю з родиною після тривалої розлуки

Ведучий шоу "Твій День" на 1+1 Тімур Мірошниченко розчулив прихильників зворушливим відео.

Так, на сторінці в Instagram Тімур Мірошниченко розмістив дуже зворушливий ролик, на якому зображена його перша зустріч з родиною після тривалої розлуки.

Як зізнався ведучий, він більше 100 днів не бачив своїх дітей та дружину. "2,5 тисячі кілометрів за 2,5 дні. Ми знову разом", - повідомив Мірошниченко.

На відео видно, як донечка ведучого Мія, якій у червні виповниться чотири роки, біжить до татка в обійми, а потім Тімур обіймає дворічного сина Марка.

Підписники сторінки Мірошниченка зізналися, що це відео довело їх до сліз: "Аж я плачу. Скоріше б усі, хто змушений був розлучитися, зустрілися знову", "До сліз, довгоочікувана зустріч. Кожен раз коли дивилася сторіз Тімура уявляла, як він сумує за дітьми. Нехай ваша родина ніколи не розлучається", "це так зворушливо".

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